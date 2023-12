Von der AllianzAllianz über BoschBosch und InfineonInfineon bis zu Mercedes-BenzMercedes-Benz und TUITUI - 2023 wechselten in vielen großen deutschen Unternehmen die CIOs.

Januar

Der Bosch-Konzern hat seine IT- und Digitaleinheiten gebündelt und neu ausgerichtet. Ulrike Hetzel leitet seit 1. Januar 2023 die neue Einheit Bosch Digital. Mehr erfahren

Der Siemens-Geschäftsbereich Digital Industries hat mit Frederik Janssen seit Januar 2023 einen neuen IT-Leiter. Er ist bereits seit mehr als 22 Jahren im Unternehmen. Mehr erfahren

Anfang 2023 wurde Hanna Huber IT- und Digitalchefin beim Schweizer Wäschehersteller Calida Group. Die Stelle des Chief Information & Digital Officers (CDIO) wurde neu geschaffen. Mehr erfahren

Nach dem Ausscheiden von IT-Vorstand Frank Rosenberger hat der Touristikkonzern TUI die CIO-Position zum 1. Januar 2023 mit Pieter Jordaan besetzt. Er berichtet direkt an den neuen CEO Sebastian Ebel und übernimmt die Führung des IT-Leadership-Teams auf Konzernebene. Mehr erfahren

Der Logistikspezialist DachserDachser hat mit Ralf Morawietz seit 1. Januar 2023 einen neuen IT-Leiter an Bord. Er folgt auf Stefan Selbach, der in Altersteilzeit ging. Mehr erfahren

Peter Janze hat die Digitalberatung der Stadt München verlassen und stieg im Januar 2023 bei der auf den Public Sector spezialisierten Beratung Orphoz ein. Der Dienstleister ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Management-Beratung McKinsey. Mehr erfahren

Der Energiedienstleister Ista hat die Leitung zweier IT-Ressorts neu besetzt. Nils Engelke übernimmt den CIO-Posten, Michaela Hitzberger wurde zum Chief Technology Officer (CTO) ernannt. Mehr erfahren

Swiss Life hat einen neuen CIO. Seit Januar ist Volker Schmidt Leiter des Geschäftsbereichs Informatik und Mitglied der Geschäftsführung Schweiz bei der Lebensversicherung. Mehr erfahren

Nach rund zwei Jahren im Amt gab Christopher Lohmann den CIO-Posten beim Versicherungskonzern TalanxTalanx an Jens Warkentin ab. Der neue IT-Chef startete am 1. Januar 2023. Mehr erfahren

Februar

Oksana Näser, vormals CIO bei Casio Europe, leitet seit Februar als Vice President die IT bei der Hamburger Hotelgruppe Novum Hospitality. Mehr erfahren

Nach 13 Jahren verließ Reto Baumann den Kreditkartenanbieter Swisscard und stieg als IT-Chef beim Krankenversicherer Concordia ein. Mehr erfahren

Der einstige Commerzbank-CTO Carsten Bittner ist nun Chief Innovation & Technology Officer bei der niederländischen Bank ABN Amro. Mehr erfahren

Der CIO der Signal Iduna GruppeSignal Iduna Gruppe, Heiko Burdack, wechselte zum 1. Februar 2023 als Chief Technology Officer zur CommerzbankCommerzbank. Mehr erfahren

März

Nach CIO-Positionen bei der B. Braun Group und der ZF Group wechselte Gerd Niehage am 1. März 2023 auf die Anbieterseite. Er wurde Leiter des Bereichs Network & Infrastructure beim Schweizer Telekommunikationsunternehmen Swisscom. Mehr erfahren

Seit Anfang März 2023 liegen die IT-Geschicke von BabyOne, einem Händler für Baby- und Kleinkindprodukte, in der Verantwortung von Roberto Rizzi. Er kommt von der E-Commerce-Agentur Nexum. Mehr erfahren

Zum 1. März 2023 verabschiedete sich Alena Kretzberg von der Commerzbank und stieg bei VolkswagenVolkswagen Financial Services ein. Die neue IT-Vorständin folgt auf Mario Daberkow. Mehr erfahren

Beim Versicherungsunternehmen Swiss Life Deutschland hat Tobias Herwig zum 1. März 2023 die Position des Chief Technology Officer übernommen. Mehr erfahren

Die weltweite IT von Hugo BossHugo Boss liegt seit März 2023 in den Händen von Eduard Spitz. Sein Vorgänger Jörg Walter geht im Juni in den Ruhestand. Mehr erfahren

Mit Bastian King berief das Modeunternehmen Takko Fashion zum 1. März 2023 erstmals einen Chief Information Officer. Er soll den digitalen Wandel vorantreiben. Mehr erfahren

April

Dorothée Appel hat im April 2023 bei der Deutschen Bahn die Position "CIO Konzernleitung" übernommen. Sie verantwortet damit die IT der zentralen Konzernfunktionen (Corporate Functions) wie etwa Finanzen oder Personal. Mehr erfahren

Seit Mitte April leitet Christian Metzner die IT der Drogeriemarktkette RossmannRossmann. Er kommt von Volkswagen Financial Services. Nachdem Antje König Anfang 2022 in den Vorstand von Rossmann aufgestiegen war, leitete sie die IT kommissarisch weiter. Mehr erfahren

Seit 1. April ist Marc Rauscher, der bisherige IT-Chef von DouglasDouglas, Geschäftsführer der HagebauHagebau IT GmbH. Er verantwortet das operative Geschäft der IT-Tochter. Mehr erfahren

Der Aufsichtsrat der Bitmarck Holding GmbH hat den Vertrag von Andreas Strausfeld, dem Vorsitzenden der Geschäftsführung, vorzeitig um fünf weitere Jahre bis 2030 verlängert. Bitmarck ist der IT-Dienstleister von mehr als 80 Prozent der deutschen gesetzlichen Krankenkassen. Mehr erfahren

Nach zwölf Jahren hat Ingo Wolf das Beratungsunternehmen Rödl & Partner verlassen. Zum 1. April wechselte er zu RSM Deutschland und übernahm den neugeschaffenen Posten des Director IT und CTO. Mehr erfahren

Die Hypovereinsbank legt die in der Division Operations Germany (COO) gebündelten operativen Einheiten mit der Sparte Digital & Information (CDIO) zusammen. Damit verbunden ist ein deutlicher Machtzuwachs für den amtierenden Digitalchef Artur Gruca, der zum 1. Mai auch die Verantwortung für die COO-Division übernimmt. Mehr erfahren

Mai

Martin Hofmann, vormals CIO von VWVW, ging nach dreijähriger Zwischenstation bei Salesforce als CTO und CIO zum schwedischen Automobil-Startup Volta Trucks. Seit 1. Mai ist er dort Chief Technology und Information Officer. Mehr erfahren

Sabine Scheunert, die Digitalchefin im Vertrieb von Mercedes Benz, hat den Autobauer im Mai verlassen. Ihre Nachfolge trat Katrin Lehmann an, bis dato Leiterin Customer Innovation und Maintenance bei SAP SESAP SE. Mehr erfahren

Im Mai 2023 wurde Frank-Michael Pácser CIO des Rüstungs- und Maschinenbaukonzerns RheinmetallRheinmetall. Er folgt auf Volker Schwarz, der den CIO-Posten seit 2020 innehatte, und berichtet an die Finanzvorständin Dagmar Steinert. Mehr erfahren

Seit Anfang Mai leitet Jasmin Kaiser die IT der Lufthansa CargoLufthansa Cargo. Sie kommt von der Lufthansa Group. Ihr Vorgänger Jochen Göttelmann wechselte im Februar von der Cargo- zur Airlines-Division des Konzerns. Mehr erfahren

Seit 15. Mai liegen die IT-Geschicke der Universitätsmedizin Mainz in den Händen von Interim-Manager Patrick Wenz. IT-Chef Jan Vitt übernimmt Anfang 2024. Mehr erfahren

Juni

Zum 1. Juni 2023 übernahm Holger Peters, bisher Generalbevollmächtigter der Volkswagen BankVolkswagen Bank, den Vorstandsbereich Finanzen und IT bei SkodaSkoda Auto. Sein Mandat als Europcar-Aufsichtsratschef behält er. Mehr erfahren

Am 1. Juni 2023 hat Andreas Baumunk die IT-Leitung von KaeferKaefer übernommen. Das Bremer Unternehmen ist in den Bereichen Isolierung, Brandschutz und Gerüstbau tätig. Der neue IT-Chef berichtet an den CFO Karsten Wirth. Mehr erfahren

Juli

Am 1. Juli 2023 hat Gülay Stelzmüllner die Rolle des Chief Technology Officer - Area 4 im Executive Management Team von Allianz Technology übernommen. Sie berichtet an CEO Agostino Ferrara. Die Diplominformatikerin, die seit April 2022 als CIO agierte, löste Giovanni Paolo Bruno ab, der dem zehnköpfigen Geschäftsführungsgremium als COO erhalten bleibt. Mehr erfahren

Neuer CIO von Allianz Technology wurde Nicola Bosisio mit Berichtslinie zu COO Bruno. Der Manager berichtet in dieser Funktion an den neuen COO Giovanni Paolo Bruno. Bosisio kommt von Accenture, wo er mehr als 18 Jahre in unterschiedlichen Positionen gearbeitet hat. Mehr erfahren

Nach einem Jahr als IT-Chef übernahm Karl Markgraf am 1. Juli 2023 auch den CEO-Posten der FTI Group. Sein Vorgänger Ralph Schiller steigt in den Aufsichtsrat des Touristikkonzerns auf. Mehr erfahren

Mit Petra Finke hat die Dekra SEDekra SE erstmals einen Chief Digitalization Officer (CDO) berufen. Sie trat den Posten am 1. Juli an. Peter Laursen wurde Chief Operation Officer. Mehr erfahren

Zum 1. Juli 2023 wechselte Uta Knöchel zum IT-Dienstleister der Landesverwaltung von Mecklenburg-Vorpommern. Als Geschäftsführerin des Datenverarbeitungszentrums (DVZ) folgte sie auf Hubert Ludwig, der sich in den Ruhestand verabschiedete. Mehr erfahren

August

Mehr als 20 Jahre lang arbeitete Robert Leindl für den Halbleiterhersteller Infineon Technologies. Zum 1. August wechselte der Ingenieur der Elektrotechnik und Informationstechnologie zum Schweizer Technologieunternehmen Comet Group. Mehr erfahren

Markus Schmitz übergab seinen Posten als CIO bei der Bundesagentur für Arbeit zum 1. August 2023 an Stefan Latuski, der zunächst kommissarisch übernommen hat. Mehr erfahren

Am 1. August 2023 stieg Christian Grodau vom IT-Chef der Messe München zum Chief Operating Officer auf. Er nimmt zugleich weiterhin die CIO-Rolle wahr und berichtet an CEO Stefan Rummel. Die Stelle wurde im Zuge einer Reorganisation neu geschaffen. Mehr erfahren

Nach rund 16 Jahren verließ Renato Premezzi die Credit Suisse Bank und kehrte in die Schweizer Versicherungsbranche zurück. Seit 14. August leitet der Manager die IT der Mobiliar Versicherungsgesellschaft. Mehr erfahren

September

Vom Anbieter zum Anwender: Seit 1. September 2023 verantwortet Kenza Ait Si Abbou als CTO die IT im Vorstand von FiegeFiege. Die KI-Expertin war zuvor bei IBM. Sie verantwortet die Bereiche Digital Services, IT und Data Driven Company. Mehr erfahren

Zum 1. September hat Peter Hardebeck, bisher CIO bei Hamm Reno, die Branche gewechselt und stieg als Managing Director IT beim Maschinenbauer Windmöller & Hölscher ein. Mehr erfahren

Seit September leitet Henning Bork die IT von ASMPT, einem Anlagenbauer für die Elektroindustrie. Er kommt aus den eigenen Reihen. Mehr erfahren

Seit 1. September ist Falko Morlock Chief Information Officer des schwäbischen Maschinen- und Anlagenbauers Dürr AGDürr AG. Er kommt aus dem eigenen Hause und war seit April 2022 Director Information Technology des Unternehmens. Mehr erfahren

Nach achteinhalb Jahren kehrte Kathrin Braunwarth dem Konzern Versicherungskammer den Rücken. Am 1. September 2023 startete die Managerin bei der AXAAXA Schweiz und übernahm zum 30. September das Ressort "Data, Technology und Innovation". Sie wurde zugleich Mitglied der Geschäftsleitung. Mehr erfahren

Die MLP-Gruppe berief IT-Chef Carsten Soßna zum 1. September zum IT-Vorstand des Allfinanz-Konzerns. Das Ressort wurde neu geschaffen. Mehr erfahren

Zum 1. September 2023 übernahm Oliver Herzog den CIO-Posten bei der ThügaThüga. Seine Vorgängerin Annette Suckert schied altersbedingt aus. Mehr erfahren

Achim Dahlbokum agiert seit September als CIO der AXA Deutschland und löste Stefan LemkeStefan Lemke ab. Der neue IT-Chef kommt aus den eigenen Reihen, er ist bereits seit 2010 bei dem Versicherer. Mehr erfahren

Henry Widera, seit April 2020 CIO und Mitglied des Management Boards der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), hat den öffentlichen Nahverkehr verlassen. Der CIO des Jahres 2022 in der Kategorie Sustainability stieg zum 1. September 2023 bei der Personalberatung Egon Zehnder ein. Mehr erfahren

Oktober

Nach rund vier Jahren gibt Holger Ewald den CIO-Posten bei der Stuttgarter Prüfgesellschaft Dekra Group auf. Zu seiner Nachfolge konnte laut einem Dekra-Sprecher noch keine Aussage getroffen werden. Mehr erfahren

November

Seit 1. November 2023 zeichnet Elke Reichart als Chief Digital Transformation Officer (CDTO) für die Digitalisierung von Infineon verantwortlich. Mehr erfahren

Seit November hat der Allianz-Konzern mit Olav Spiegel einen neuen CIO an Bord. Er folgt auf Ralf SchneiderRalf Schneider. Mehr erfahren

Heiko Wardenga trat am 1. November die Stelle als CIO der Wirtschaftskanzlei Noerr an. Er folgt auf Christian AmmerChristian Ammer. Mehr erfahren

Dezember

EonEon Energie Deutschland holte zum 1. Dezember 2023 zwei neue Geschäftsführerinnen an Bord: Sandra Rauch als Chief Digital Officer (CDO) und Veronika Bunk-Sanderson als Chief Financial Officer (CFO). Die Managerinnen sollen die deutsche Vertriebseinheit des Energieversorgers weiter in Richtung Digitalisierung ausrichten. Dabei wollen sie vor allem die Customer-Experience-Perspektive einnehmen. Mehr erfahren